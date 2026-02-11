Starke Rauchentwicklung: Feuerwehr rückt zu einer Wohngruppe aus

Grimma/OT Ragewitz - Mehrere Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr mussten am frühen Mittwochmorgen in Grimma ausrücken. Starker Rauch kam aus einem Gebäude, in dem eine Wohngruppe untergebracht ist.

Zahlreiche Einsatzkräfte kümmerten sich um den Rauch und die Hausbewohner. © Medienportal Grimma/Sören Müller

Ein Polizeisprecher bestätigte auf TAG24-Anfrage den Brand in der Ragewitzer Straße, konnte am Morgen aber noch keine weiteren Details nennen. Von vor Ort wurde berichtet, dass der Rauch wohl gegen 5.40 Uhr aus dem Keller des Gebäudes kam.

Laut Einsatzleiter Rico Schneider von der Feuerwehr Zschoppach konnte kein offenes Feuer festgestellt werden. Eine defekte Heizung könnte möglicherweise verantwortlich sein. Das ließ sich allerdings noch nicht offiziell bestätigen.

In dem Haus ist eine Wohngruppe des Internationalen Bundes untergebracht. Mehrere Kinder und Betreuer sollen am Morgen im Gebäude gewesen sein. Alle konnten sich aber selbstständig befreien und laut dem Polizeisprecher gab es keine Verletzten.

