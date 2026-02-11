Flammen auf Wertstoffhof: Schuppen mit Motorrädern brennt vollkommen aus
Görlitz - Schock auf der Rauschwalder Straße in Görlitz: Am Mittwoch kam es gegen 10.42 Uhr auf dem Gelände des Hofmann-Wertstoffhofes zu einem Großeinsatz für die Görlitzer Feuerwehr. Dabei brannte ein Schuppen mit Motorrädern vollständig aus.
Rund zehn Meter neben der Abfallentsorgungs-Firma fing ein kleiner Schuppen plötzlich Feuer. Wie die Görlitzer Feuerwehr gegenüber TAG24 mitteilte, bahnten sich die Flammen bereits bei der Ankunft der Einsatzkräfte ihren Weg nach draußen. Sowohl das Dach der Werkstatt als auch die Fenster waren vom Feuer eingenommen.
Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich in dem Schuppen mehrere Motorräder, Werkzeuge und ein Gartengerät. Die Zweiräder sowie die anderen Wertgegenstände konnten jedoch nicht mehr gerettet werden. Die Werkstatt brannte vollständig aus.
Aus noch unbekannter Ursache fing das Gebäude Feuer. Der Brand wurde von den in der Werkstatt gelagerten Spraydosen und Propan-Flaschen beschleunigt.
Den Einsatzkräften war es zunächst nicht möglich, den Schuppen von innen zu löschen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr erklärte, erfolgten die Löscharbeiten mit neun Einsatzfahrzeugen und 31 Helfern zunächst von außen.
Nachdem der Brand unter Kontrolle gebracht werden konnte, betrat die Kameraden den Schuppen und sahen das Ausmaß des Unglücks.
Immerhin: Die Mitarbeiter des Entsorgungsdienstes konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, sodass keine Personen verletzt wurden. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt.
Titelfoto: Matthias Wehnert Photos