Flammen auf Wertstoffhof: Schuppen mit Motorrädern brennt vollkommen aus

Görlitz - Schock auf der Rauschwalder Straße in Görlitz : Am Mittwoch kam es gegen 10.42 Uhr auf dem Gelände des Hofmann-Wertstoffhofes zu einem Großeinsatz für die Görlitzer Feuerwehr . Dabei brannte ein Schuppen mit Motorrädern vollständig aus.

Während des Feuerwehreinsatzes auf dem Hofmann-Wertstoffhof in Görlitz kam es zu einer starken Rauchentwicklung. © Matthias Wehnert Photos

Rund zehn Meter neben der Abfallentsorgungs-Firma fing ein kleiner Schuppen plötzlich Feuer. Wie die Görlitzer Feuerwehr gegenüber TAG24 mitteilte, bahnten sich die Flammen bereits bei der Ankunft der Einsatzkräfte ihren Weg nach draußen. Sowohl das Dach der Werkstatt als auch die Fenster waren vom Feuer eingenommen.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich in dem Schuppen mehrere Motorräder, Werkzeuge und ein Gartengerät. Die Zweiräder sowie die anderen Wertgegenstände konnten jedoch nicht mehr gerettet werden. Die Werkstatt brannte vollständig aus.

Aus noch unbekannter Ursache fing das Gebäude Feuer. Der Brand wurde von den in der Werkstatt gelagerten Spraydosen und Propan-Flaschen beschleunigt.

Den Einsatzkräften war es zunächst nicht möglich, den Schuppen von innen zu löschen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr erklärte, erfolgten die Löscharbeiten mit neun Einsatzfahrzeugen und 31 Helfern zunächst von außen.

Nachdem der Brand unter Kontrolle gebracht werden konnte, betrat die Kameraden den Schuppen und sahen das Ausmaß des Unglücks.