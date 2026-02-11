Sperrmüllhaufen brennt, Anwohner evakuiert: 50.000 Euro Schaden

In der Nacht auf Mittwoch ist ein Sperrmüllhaufen in Mannheim in Brand geraten. Anwohner mussten aus ihren Wohnungen evakuiert werden.

Von Anne Winter

Mannheim - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein Sperrmüllhaufen in Mannheim in Brand geraten. Anwohner mussten aus ihren Wohnungen evakuiert werden.

Das Mehrfamilienhaus an der Riedfeldstraße wurde durch den Rauch an der Hauswand beschmutzt.
Wie die Polizei mitteilte, brannte der Sperrmüllhaufen vor einem Mehrfamilienhaus auf der Riedfeldstraße aufgrund eines technischen Defekts eines in der Nähe befindlichen Stromkastens.

Durch die von der Feuerwehr schnell eingeleiteten Löschmaßnahmen konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindert werden.

Nach Abschluss des Einsatzes nach 1 Uhr konnten die evakuierten Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen.

In der Nähe des Sperrmüllhaufens geparkte Fahrzeuge wurden durch den Brand beschädigt.

In der Nähe des Sperrmüllhaufens geparkte Autos wurden beschädigt.
Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 50.000 Euro. Menschen kamen nicht zu Schaden. Während der Maßnahmen mussten mehrere Straßen im Umkreis des Brandortes gesperrt werden.

