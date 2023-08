Das war knapp: Autofahrer bemerkt während der Fahrt Rauch und reagiert sofort!

Der Opel-Fahrer konnte sich gerade noch rechtzeitig aus dem Opel retten. © Feuerwehr Dortmund

Wie ein Sprecher der Kameraden am Dienstagmorgen berichtete, waren die Kräfte am Vorabend zunächst gegen 18.45 Uhr in die Hochofenstraße in Dortmund-Hörde alarmiert worden, nachdem ein Autofahrer während der Fahrt plötzlich Rauch bemerkt hatte, der aus dem Motorraum seines Opels gestiegen war.

Geistesgegenwärtig hielt der Fahrer bei der nächstmöglichen Gelegenheit an, stellte sein Auto auf einer Freifläche ab und rettete sich damit gerade noch rechtzeitig aus dem Wageninneren.

"Direkt nach dem Aussteigen an der Hochofenstraße brach ein Brand im Motorraum aus und griff auf den Innenraum über", schilderte der Sprecher.

Obwohl die Kameraden die Flammen schnell unter Kontrolle brachten und schließlich vollständig ablöschten, wurde noch ein weiteres Auto durch die Wärmestrahlung in Mitleidenschaft gezogen. Der graue Peugeot hatte direkt neben dem betroffenen Wagen gestanden.