Das war mal ein Wohnmobil! Fahrzeug geht auf Autobahn in Flammen auf

Bischbrunn - Ein in Flammen stehendes Wohnmobil hat am Dienstagvormittag auf der A3 für eine Vollsperrung in beiden Fahrtrichtungen gesorgt. Der Fahrer konnte sich selbst befreien, wurde jedoch durch das Feuer verletzt.

Ein Wohnmobil ist auf der A3 in Flammen aufgegangen. © Ralf Hettler

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, konnte der 77 Jahre alte Mann, der gegen 11.30 Uhr alleine mit seinem Wohnmobil unterwegs war, das Fahrzeug noch auf dem Standstreifen zum Stillstand bringen. Mehrere Zeugen hatten sofort den Notruf gewählt.

Der Senior erlitt laut den Beamten Verletzungen und musste in eine Klinik gebracht werden. Zum Schweregrad liegen derzeit keine Informationen vor, ein alarmierter Rettungshubschrauber konnte allerdings während des Anflugs wieder abdrehen.

Die Feuerwehr konnte die Flammen zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Während der Löscharbeiten mussten im betroffenen Bereich zwischen den Anschlussstellen Rohrbrunn und Marktheidenfeld beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Das vollkommen ausgebrannte Wohnmobil wurde abgeschleppt, die Ermittlungen zur Ursache des Feuers dauern an.