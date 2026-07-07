Möglicherweise Todesopfer: Mehrere Wohnwagen bei Brand auf Campingplatz zerstört
Eschenbach - Auf einem Campingplatz in oberpfälzischen Großkotzenreuth bei Eschenbach sind mehrere Wohnwagen in Brand geraten. Mutmaßlich wurden auch menschliche Überreste gefunden.
Zahlreiche Feuerwehren aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab waren am Dienstagmorgen im Einsatz.
Genaue Angaben zu möglichen Verletzten sind noch nicht bekannt.
"Es ist so, dass nach den Löscharbeiten durch Einsatzkräfte der Feuerwehr in einem der Brandobjekte vermutlich menschliche Überreste aufgefunden wurden", teilte Holger Jodlbauer, stellvertretender Leiter der Polizei Eschenbach, im Laufe des Vormittags mit.
"Ob es sich tatsächlich um menschliche Überreste handelt und die Identität dieser Person" müssten noch abschließend geklärt werden.
"Wir haben versucht, den massiven Brand, der bereits auf vier Campingwagen oder vier Parzellen ausgedehnt war, zu halten", so Florian Burkhardt, Einsatzleiter der Feuerwehr.
Selbst Warn-App "Nina" löste Alarm aus
Laut eines Polizeisprechers seien durch den Brand fünf bis sieben Campingwagen zerstört worden. Selbst die Warn-App "NINA" verschickte Meldungen im betroffenen Bereich, wie mehrere Medien berichten.
Dabei wurde offenbar auf eine mögliche Rauch- und Geruchsbelastungen im Umfeld hingewiesen. Das Feuer sei inzwischen gelöscht.
Unklar ist laut des Sprechers noch, welche Ursache dem Feuer zugrunde lag. Auch über die Höhe des Schadens gibt es noch keine konkreten Angaben.
Originalmeldung: 8.16 Uhr. Letzte Aktualisierung: 9.39 Uhr.
Titelfoto: NEWS5 / Jürgen Masching