Möglicherweise Todesopfer: Mehrere Wohnwagen bei Brand auf Campingplatz zerstört

Eschenbach - Auf einem Campingplatz in oberpfälzischen Großkotzenreuth bei Eschenbach sind mehrere Wohnwagen in Brand geraten. Mutmaßlich wurden auch menschliche Überreste gefunden.

Bei einem Brand auf einem Campingplatz in der Oberpfalz sind mehrere Wohnwagen in Brand geraten. Möglicherweise gab es mindestens ein Todesopfer. © NEWS5 / Jürgen Masching

Zahlreiche Feuerwehren aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab waren am Dienstagmorgen im Einsatz.

Genaue Angaben zu möglichen Verletzten sind noch nicht bekannt.

"Es ist so, dass nach den Löscharbeiten durch Einsatzkräfte der Feuerwehr in einem der Brandobjekte vermutlich menschliche Überreste aufgefunden wurden", teilte Holger Jodlbauer, stellvertretender Leiter der Polizei Eschenbach, im Laufe des Vormittags mit.

"Ob es sich tatsächlich um menschliche Überreste handelt und die Identität dieser Person" müssten noch abschließend geklärt werden.

"Wir haben versucht, den massiven Brand, der bereits auf vier Campingwagen oder vier Parzellen ausgedehnt war, zu halten", so Florian Burkhardt, Einsatzleiter der Feuerwehr.