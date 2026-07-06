Heftige Explosion reißt Teil von Hausfassade auf, Trümmer krachen auf Gehweg und Kinderspielplatz

Dietzenbach - Große Aufregung in Dietzenbach am Montagmittag! Eine Explosion in einer Wohnung hat Polizei , Feuerwehr und Rettungsdienst auf den Plan gerufen.

Bei einer Explosion in Dietzenbach wurden am Montagmittag Teile der Fassade eines Hauses abgerissen. © 5VISION.NEWS

Die Einsatzkräfte waren im Zuge des Großalarms gegen 13.15 Uhr in die Rodgaustraße geeilt.

Ein Bewohner, der sich zum Zeitpunkt der heftigen Explosion in der Wohnung befunden hatte und von der Druckwelle zu Boden geschleudert worden war, hatte Glück im Unglück. Er wurde untersucht, hat sich allerdings keine Verletzungen zugezogen.

Aufgrund der Wucht der Detonation brach ein Teil der Fassade des Mehrfamilienhauses ab, wodurch sich Trümmerteile vor dem Gebäude verteilten. Ein angrenzender Kinderspielplatz war auch betroffen.

Den Angaben zufolge ist die Wohnung derzeit unbewohnbar. Die restlichen Bewohner konnten nach einer Prüfung durch einen Statiker hingegen schon wieder in ihre vier Wände zurückkehren.