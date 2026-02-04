Bewohner will mit Gasflasche heizen und löst Verpuffung aus: Flur fängt Feuer

Dauban - Dieser Heizversuch ging schief: In Hohendubrau zwischen Görlitz und Bautzen kam es am Dienstagabend zu einem Einsatz der Feuerwehr.

Die Feuerwehr löschte den Brand und belüftete das Haus. © Lausitznews.de / Jens Kaczmarek

Wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich im Ortsteil Dauban gegen 18.15 Uhr ein Brand in einem Einfamilienhaus.

In dem Haus an der Doktor-Maria-Grollmuß-Straße hatte der 70-jährige Bewohner offenbar versucht, mit einem Heizer und einer Gasflasche zu heizen. Das ging jedoch gründlich schief - es kam zu einer Verpuffung und der Flur fing Feuer.

Die Kameraden der Feuerwehr rückten zügig an und konnten den Brand schnell löschen. Danach wurde das ganze Haus noch kontrolliert und belüftet.

Der Mann und seine 71 Jahre alte Frau wurden verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Bewohner und brachte sie ins Krankenhaus.

Durch den raschen Einsatz der Feuerwehr konnten größere Schäden am Haus verhindert werden.