Wetter macht Löscharbeiten komplizierter: 13 Feuerwehren kämpfen gegen Dachstuhlbrand

Hasselburg/Flechtingen - In der Nacht zu Mittwoch heulten in mehreren Orten bei Flechtingen ( Landkreis Börde ) die Sirenen. Ein Haus im Ortsteil Hasselburg hatte Feuer gefangen.

Das kalte Winterwetter fordert Einsatzkräfte und Technik heraus. © Screenshot/Facebook/FFWEmden

Um kurz nach 2.30 Uhr ging der Alarm bei den Einsatzkräften ein, teilte die Freiwillige Feuerwehr Emden auf Facebook mit.

Insgesamt 13 Feuerwehren sind anschließend zu einem Wohnhausbrand ausgerückt.

Laut Angaben der Polizei habe dort zunächst eine Garage gebrannt, ehe sich die Flammen ausgebreitet hatten.

Wie sich nach der Ankunft am Brandort herausstellte, gestaltet sich das Löschen der Flammen für die Kameraden schwierig.

Aufgrund der Größe des Hauses sei der Einsatz etwas komplexer. Zwei Drehleiter- und 18 weitere Feuerwehrfahrzeuge sind deshalb im Einsatz, teilte die Leitstelle mit.

Auch die momentane Kälte soll der Technik zusetzen, hieß es. Die Ortsdurchfahrt Hasselburg wurde gesperrt.