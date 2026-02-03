 4.047

Explosion in Mehrfamilienhaus! Eine Person tot, Hunderte evakuiert

In einem Mehrfamilienhaus in Rostock ist es am Dienstag mutmaßlich zu einer Explosion gekommen. Die betroffene Wohnung brannte lichterloh. Eine Person starb.

Von Bastian Küsel

Rostock - Dramatischer Einsatz in Rostock! Am Dienstag gab es in einem Mehrfamilienhaus in der Hansestadt eine mutmaßliche Explosion. Eine Person kam dabei ums Leben.

Wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 mitteilte, waren die Einsatzkräfte gegen 17 Uhr zum sogenannten "Sonnenblumenhaus" in die Mecklenburger Allee alarmiert worden.

Zeugen berichteten von einem lauten Knall und einer anschließenden Brandentwicklung in einer Wohnung im siebten Stock des Gebäudes.

Als die Kräfte vor Ort eintrafen, brannte die betroffene Wohnung bereits lichterloh. Der Großkomplex wurde daraufhin sofort evakuiert - mehr als 100 Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen und in Bussen untergebracht werden.

Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten, die schließlich erfolgreich waren. Als die Kameraden unter Atemschutz die betroffene Wohnung betraten, konnten sie eine Person jedoch nur noch tot auffinden. Die Identität ist noch unklar.

Zur Schadenshöhe konnte der Sprecher noch keine Angaben machen. Wie es zu der mutmaßlichen Explosion und dem anschließenden Brand kommen konnte, ermittelt nun die Polizei.

