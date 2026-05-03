Decke teilweise eingestürzt: Feuerwehr räumt mehrere Wohnhäuser

Heiligenhaus - Wegen akuter Schäden an der Gebäudestruktur sind in Heiligenhaus im Kreis Mettmann mehrere Wohnhäuser vorsorglich geräumt worden.

Wegen akuter Gebäudeschäden wurden mehrere Wohnhäuser in Heiligenhaus von der Feuerwehr geräumt. © -/Feuerwehr Heiligenhaus/dpa

Betroffen waren fünf miteinander verbundene Gebäude an der Kettwiger Straße, wie die Feuerwehr mitteilte.

Auslöser war nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr ein teilweise eingestürzter Deckenbereich in einem Mehrfamilienhaus. Dabei wurde ein größerer Riss in einer darüberliegenden Betondecke sichtbar.

Messungen des Technischen Hilfswerks hätten Bewegungen in der Bausubstanz im Millimeterbereich gezeigt. Daraufhin seien auch angrenzende Häuser vorsorglich geräumt worden.