Decke teilweise eingestürzt: Feuerwehr räumt mehrere Wohnhäuser
Von Arrien Pauls
Heiligenhaus - Wegen akuter Schäden an der Gebäudestruktur sind in Heiligenhaus im Kreis Mettmann mehrere Wohnhäuser vorsorglich geräumt worden.
Betroffen waren fünf miteinander verbundene Gebäude an der Kettwiger Straße, wie die Feuerwehr mitteilte.
Auslöser war nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr ein teilweise eingestürzter Deckenbereich in einem Mehrfamilienhaus. Dabei wurde ein größerer Riss in einer darüberliegenden Betondecke sichtbar.
Messungen des Technischen Hilfswerks hätten Bewegungen in der Bausubstanz im Millimeterbereich gezeigt. Daraufhin seien auch angrenzende Häuser vorsorglich geräumt worden.
Die Gebäude werden weiter überwacht. Eine abschließende statische Bewertung steht noch aus. Der Einsatz dauerte rund 16 Stunden bis in den Nachmittag.
Titelfoto: -/Feuerwehr Heiligenhaus/dpa