Bahnhofsgebäude in Vollbrand: Feuerwehr kämpft stundenlang gegen Flammen

Tangermünde - Am Freitagabend ist in Tangermünde ( Landkreis Stendal ) ein Nebengebäude eines Bahnhofs in Flammen aufgegangen.

Die Feuerwehr kämpfte stundenlang gegen die Flammen. © Polizeirevier Stendal

Gegen 19.06 Uhr wurden die Einsatzkräfte des Polizeireviers Stendal über den Brand in dem leer stehenden Gebäude in der Bahnhofstraße informiert.

Beim Eintreffen der Beamten am Einsatzort stand das Objekt bereits in Vollbrand. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass sich die Flammen auf weitere Nebengebäude ausbreiten.

Wie genau das Feuer in dem Haus ausbrechen konnte, ist bislang nicht bekannt. Laut einem Sprecher der Polizei wurden bereits die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.