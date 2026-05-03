Totalschaden: Neun Personen nach Brand in Sachsen evakuiert, drei verletzt
Frohburg - Ein Feuer brach am frühen Samstagmorgen in einem Dachstuhl eines Hauses im Frohburger Ortsteil Frauendorf aus.
Wie ein Sprecher des polizeilichen Lagezentrums auf Anfrage von TAG24 bestätigte, ging gegen 7.49 Uhr der Notruf über den Brand im Dachgeschoss des Hauses ein.
Bereits von weitem habe man die Rauchwolken gesehen, hieß es vom Ort des Geschehens.
Etwa eine Stunde sollen die alarmierten Feuerwehrkräfte aus Frohburg, Roda, Frankenhain und Eschefeld gebraucht haben, bis der Brand unter Kontrolle war.
Wie die Polizeidirektion Leipzig am Sonntagvormittag erklärte, ist momentan noch unklar, was das Feuer auslöste.
Die betroffene Wohnung sei von den Flammen komplett zerstört worden. Das gesamte Haus ist nicht mehr bewohnbar.
Drei Personen kamen ins Krankenhaus
Alle neun Personen, die sich zum Brandzeitpunkt im Haus befanden, mussten evakuiert werden. Eine 28-Jährige, ein 42-Jähriger und ein 4-jähriger Junge mussten mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.
Laut Angaben eines Polizeisprechers sind alle Mieter privat bei Angehörigen und Bekannten untergekommen. Wie hoch der Schaden ist, konnte am Sonntagvormittag noch nicht genau mitgeteilt werden.
Die Polizei hat ihre Ermittlungen zur bisher unbekannten Brandursache aufgenommen und prüft derzeit, ob ein spezialisierter Brandursachenermittler eingesetzt werden soll.
Erstmeldung vom 2. Mai um 17.25 Uhr, aktualisiert am 3. Mai um 11.05 Uhr.
Titelfoto: Montage: EHL Media/Dietmar Thomas