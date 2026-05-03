Tragisches Unglück: Mehrere Haustiere verenden bei Wohnungsbrand

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In Havelberg sind am Samstag mehrere Haustiere bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Havelberg - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Havelberg (Landkreis Stendal) am Samstagnachmittag wurden mehrere Bewohner verletzt.

Bei dem Wohnungsbrand kamen mehrere Haustiere ums Leben.
Bei dem Wohnungsbrand kamen mehrere Haustiere ums Leben.  © Bildmontage: Hauke-Christian Dittrich/dpa, Polizeirevier Stendal

Ersten Ermittlungen des Polizeireviers Stendal zufolge ist eine Wohnung in der Neustädter Straße vollständig ausgebrannt.

Bei dem Feuer wurden insgesamt vier Bewohner des Hauses leicht verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Tragischerweise kamen daneben mehrere Haustiere ums Leben.

Den Kameraden der Feuerwehr gelang es, die Flammen zu bekämpfen. Die Wohneinheit ist derzeit jedoch nicht mehr bewohnbar.

Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf etwa 300.000 Euro.

Titelfoto: Bildmontage: Hauke-Christian Dittrich/dpa, Polizeirevier Stendal

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