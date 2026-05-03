Tragisches Unglück: Mehrere Haustiere verenden bei Wohnungsbrand

Havelberg - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Havelberg ( Landkreis Stendal ) am Samstagnachmittag wurden mehrere Bewohner verletzt.

Bei dem Wohnungsbrand kamen mehrere Haustiere ums Leben. © Bildmontage: Hauke-Christian Dittrich/dpa, Polizeirevier Stendal

Ersten Ermittlungen des Polizeireviers Stendal zufolge ist eine Wohnung in der Neustädter Straße vollständig ausgebrannt.

Bei dem Feuer wurden insgesamt vier Bewohner des Hauses leicht verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Tragischerweise kamen daneben mehrere Haustiere ums Leben.

Den Kameraden der Feuerwehr gelang es, die Flammen zu bekämpfen. Die Wohneinheit ist derzeit jedoch nicht mehr bewohnbar.