11.08.2023 13:38 629 Dichter Rauch dringt aus Wohnhaus: Schuld ist dieser Gegenstand

Ein Mehrfamilienhaus in Norderstedt ist am Freitag in Flammen aufgegangen - Schuld war ein bestimmter Gegenstand.

Von Lara Westphal

Norderstedt - Ein Mehrfamilienhaus in Norderstedt ist am Freitag in Flammen aufgegangen - Schuld war ein E-Scooter. Der E-Scooter war in dem Haus in Brand in geraten. © Feuerwehr Norderstedt Wie die Feuerwehr mitteilte, ging der Notruf gegen 7.25 Uhr ein. Kurz darauf eilte ein Großaufgebot an Einsatzkräften zum Brandort. Wie sich herausstellte, war im ersten Stock des Mehrfamilienhauses ein E-Roller in Brand geraten und hatte für eine massive Rauchwolke in dem Gebäude gesorgt. Feuerwehrleute mussten mehrere Bewohner über tragbare Leitern retten. Insgesamt brachten die Einsatzkräfte vier Personen, darunter zwei Kinder in Sicherheit. Auch eine Katze konnte noch rechtzeitig unter einem Sofa hervorgeholt werden. Ein Bewohner kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Feuerwehreinsätze Feuerwehreinsatz auf A4: Gasaustritt an Tankstelle, Raststätte gesperrt Die Flammen konnten schnell gelöscht und eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung waren die Wohnungen im ersten, als auch im zweiten Obergeschoss vorerst nicht bewohnbar. Eine dichte Rauchwolke dringt aus dem Mehrfamilienhaus. © Feuerwehr Norderstedt Zur Brandursache sowie Höhe des Schadens konnte die Feuerwehr keine Angaben machen.

Titelfoto: Fotomontage: Feuerwehr Norderstedt