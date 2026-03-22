Dichter Rauch über Mittweida: Bewohnerin rettet sich aus brennender Wohnung

Mittweida - Feueralarm in Mittweida ( Mittelsachsen )!

Die Drehleiter wurde vorsorglich ebenfalls in Stellung gebracht. © EHL Media/Dietmar Thomas

Ersten TAG24-Informationen zufolge wurde die Feuerwehr gegen 17.20 Uhr in die Leisniger Straße gerufen.

Beim Eintreffen schlugen bereits Flammen aus zwei stark beschädigten Fenstern und dichter Rauch drang aus der Wohnung.

Die Bewohnerin konnte sich offenbar selbst aus der betroffenen Wohnung im ersten Obergeschoss ins Freie retten und wurde dort vom Rettungsdienst medizinisch betreut.

Wie die Feuerwehr Mittweida mitteilte, ging zunächst ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung ins Gebäude und brachte das Feuer nach kurzer Zeit unter Kontrolle.

Da jedoch die Gefahr bestand, dass sich der Brand in die Zwischendecke ausgebreitet haben könnte, waren weitere Kontrollen und Nachlöscharbeiten erforderlich. Auch eine Drehleiter wurde vorsorglich in Stellung gebracht, um das Gebäude von außen zu kontrollieren.

Ob die Wohnung weiterhin bewohnbar ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden.