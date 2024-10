19.10.2024 08:52 Direkt neben Tankstelle! Lastwagen brennt in Fulda

In der Bardostraße in Fulda brannte am Freitag ein Lastwagen lichterloh: Die Nähe des Lkw-Brands zu einer Tankstelle bereitete der Feuerwehr Sorgen!

Von Florian Gürtler

Fulda - Ein Lastwagen in Flammen: Die Feuerwehr im osthessischen Fulda war insbesondere wegen der Nähe des Brands zu einer Tankstelle besorgt! Ein mit Holz, Papier und Metallteilen beladener Lastwagen stand am Freitag in Fulda in Flammen. © Fuldamedia Der Lkw-Brand brach am gestrigen Freitag gegen 17 Uhr in der Bardostraße aus, wie die Polizei mitteilte. Dabei stand der brennenden Lastwagen "in Höhe der dortigen AVIA-Tankstelle", wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Osthessen hinzufügte. Dieser Umstand löste bei den Brandbekämpfern erhebliche Bedenken aus, erklärte der Technische Einsatzleiter der Feuerwehr Fulda. Feuerwehreinsätze Auto in Mittelsachsen in Flammen - Straße muss gesperrt werden Die Einsatzkräfte konnten aber Vorort feststellen, dass der Abstand zwischen dem in Brand geratenen Lastwagen mit Sattelaufleger und der Tankstelle gerade groß genug war. Auch beruhigte es die Feuerwehrleute, dass der Lkw kein Gefahrgut geladen hatte. "Papier, Holz und teilweise Metallteile" seien das Ladegut gewesen. Ein Lkw wurde in Fulda ein Raub der Flammen, doch der Brand griff nicht auf eine benachbarte Tankstelle über. © Fuldamedia Vollsperrung der Bardostraße in Fulda wegen Lkw-Brand "Durch Feuerwehrkräfte konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht werden", fügte der Polizeisprecher hinzu. Es habe bei dem Vorfall keine Verletzten gegeben. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 100.000 Euro. Die Bardostraße in Fulda wurde infolge des Brands bis etwa 20.30 Uhr voll gesperrt. Zur Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse, die Ermittlungen hierzu dauern an.

