Direkt vor Wohnhaus: Camper fackelt ab und greift auf Carport über

In Bonn sind Bewohner eines Hauses aus dem Schlaf gerissen worden, weil vor der Haustür ein Camper abgefackelt ist.

Von Maurice Hossinger

Bonn - In den frühen Morgenstunden des heutigen Samstags hätte der Vollbrand eines Campers in Bonn beinahe auf ein Wohngebäude übergegriffen.

Der Van war nicht mehr zu retten, auch der Carport wurde stark beschädigt.  © Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Nach Angaben der Feuerwehr hätten sich mehrere Anwohnende gemeldet und von dem Feuer berichtet.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen sowohl der Camper als auch der Carport des Fahrzeugs in Brand.

Sämtliche Bewohner des anliegenden Hauses hatten sich in der Zwischenzeit unverletzt ins Freie begeben.

Zwei Trupps der Feuerwehr machten sich unter dem Einsatz von Atemschutzmasken und Wasserrohren schließlich an die Brandbekämpfung.

Den Angaben zufolge sei das Wohnhaus nicht weiter betroffen gewesen, heißt es. Die zuvor ins Freie geflüchteten Personen konnten im Anschluss wieder ins Haus zurück.

