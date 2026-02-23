Einfamilienhaus fängt auf mysteriöse Weise Feuer: Riesen-Schaden!

Colbitz - Am späten Freitagnachmittag fiel das Einfamilienhaus eines älteren Ehepaars einem schweren Brand zum Opfer. Die Brandursache ist ein Rätsel.

Im Landkreis Börde brannte am Freitag ein Einfamilienhaus. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Wolmirstedt

Gegen 16.50 Uhr hörten die beiden Bewohner des Hauses im Rosenweg in Colbitz (Sachsen-Anhalt) ein seltsames Knacken und nahmen Brandgeruch wahr.

Als der 71 Jahre alte Hausbesitzer die Tür zur Küche öffnete, schlug ihm eine dicke Rauchwolke entgegen, teilte das Polizeirevier Börde am Montag mit.

Der Mann versuchte das Feuer mit einem Wassereimer zu löschen, dies gelang ihm jedoch nicht, woraufhin er sich mit seiner Ehefrau ins Freie rettete.

Insgesamt 54 Kameraden der Feuerwehr gingen gegen den Brand vor. Das Haus wurde dennoch so schwer beschädigt, dass es derzeit unbewohnbar ist. Der Schaden wird auf 200.000 Euro geschätzt.