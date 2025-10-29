Döner-Imbiss brennt im Harz: Wer hat hier Feuer gelegt?

Wernigerode - In der Nacht auf Montag brannte im Landkreis Harz ein Döner-Imbiss. Der Schaden ist enorm. Die Polizei konnte auch bereits die Brandursache ermitteln.

In Wernigerode zündete jemand am Montag einen Döner-Imbiss an. © Polizeirevier Harz

Gegen 1.05 Uhr bemerkte ein Augenzeuge, dass sich an der Außenseite des Döner-Imbisses in der Breiten Straße in Wernigerode (Sachsen-Anhalt) ein Feuer gebildet hatte und rief die Einsatzkräfte.

Die Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Da es außerhalb der Öffnungszeiten war, befand sich niemand im Gebäude. Somit wurde glücklicherweise auch niemand verletzt.

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, wird der entstandene Sachschaden auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

Brandursachenermittler sicherten Spuren vor Ort und konnten bereits feststellen, dass es sich bei der Ursache des Feuers nicht um einen technischen Defekt gehandelt hat. Die Beamten gehen derzeit von Brandstiftung aus.