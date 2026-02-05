Doppelhaus brennt lichterloh: Familie muss ins Krankenhaus

Möser - Eine vierköpfige Familie wurde in der Nacht auf Donnerstag von einem Feuer geweckt: Ihr Wohnhaus brannte lichterloh. Der Sachschaden ist enorm.

In Möser brannte ein Mehrfamilienhaus lichterloh. © Polizeirevier Jerichower Land

Gegen 0.15 Uhr bemerkte ein 65 Jahre alter Passant einen Feuerschein von der Terrasse des Doppelhauses in Möser (Sachsen-Anhalt) und rief sofort die Rettungskräfte.

Im Haus befanden sich zu diesem Zeitpunkt vier Familienmitglieder im Alter zwischen 12 und 48 Jahren, die sich nicht selbstständig aus ihrer misslichen Lage befreien konnten.

Die Kameraden der Feuerwehr retteten die Vier aus dem Brandhaus. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht.

Während der Löscharbeiten klagte eine Einsatzkraft über Kreislaufbeschwerden und wurde ebenfalls behandelt, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.

Die Flammen schlugen schnell auf die andere Doppelhaushälfte über. Darin befanden sich eine 45-jährige Frau und ihr achtjähriger Sohn, die sich aber selbstständig in Sicherheit bringen konnten und unverletzt blieben.