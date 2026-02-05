Hund bricht ins Eis ein und bleibt verschwunden: Besitzerin springt hinterher

Hamburg - Tragisches Unglück in der Hansestadt : Als eine Frau mit ihrem Hund am Donnerstagnachmittag an der teils zugefrorenen Alster unterwegs war, lief der Vierbeiner gegen 16.30 Uhr plötzlich aufs Eis.

Einsatzkräfte retteten am Donnerstag eine Frau aus der Alster, die dort mit ihrem Hund unterwegs war. © Nonstopnews

Doch die Gefrierschicht konnte das Tier nicht halten. Kurzerhand brach der Hund ins Eis ein und geriet anschließend unter Wasser, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

Daraufhin sei die Halterin des Vierbeiners nach dessen Verschwinden selbst ins Wasser gegangen, um ihren Hund zu retten.

Als die Feuerwehrleute an der Einsatzstelle eintrafen, konnten diese die Hundehalterin aus dem eiskalten Wasser retten. Die Frau wurde daraufhin an den Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus transportiert.