28.04.2023 07:35 Dramatisch: Trecker geht während der Fahrt in Flammen auf!

In Seedorf ist am Donnerstag ein Trecker während der Fahrt in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, verletzt wurde niemand.

Von Bastian Küsel

Seedorf - Dramatischer Zwischenfall: Am Donnerstag ist in Seedorf (Niedersachsen) ein Trecker während der Fahrt in Brand geraten! In Seedorf ist am Donnerstag ein Trecker während der Fahrt in Flammen aufgegangen. © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme) Wie die Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilte, kam es gegen 17.33 Uhr zu dem Einsatz. Demnach bemerkte der Fahrer des Treckers während der Fahrt, dass Rauch aus dem Fahrzeug stieg. Er konnte das Gefährt gerade noch rechtzeitig in den Seitenstreifen lenken und sich retten. Verletzt wurde er nicht. Als die alarmierten Einsatzkräfte wenig später vor Ort eintrafen, brannte der Trecker bereits lichterloh! Die Feuerwehr begann umgehend mit der Brandbekämpfung, löschte zunächst erfolgreich mit Wasser und anschließend mit Schaum. Die Feuerwehr löschte den Brand mit Wasser und Schaum. Verletzt wurde niemand. © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme) Zur Schadenshöhe und zur Brandursache konnten die Beamten keine Angaben machen.

Titelfoto: Fotomontage: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)