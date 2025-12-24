Dramatische Bilder! Menschen müssen sich nach Brand über Balkon retten

Kaarst - Dramatischer Wohnungsbrand an Heiligabend in Kaarst ( Nordrhein-Westfalen )! Menschen mussten über eine Drehleiter gerettet, eine Person in Spezialklinik geflogen werden.

Im nordrhein-westfälischen Kaarst hat sich an Heiligabend ein schwerer Wohnungsbrand ereignet. © Patrick Schüller

Demnach wurde die Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch (24. Dezember) gegen 0.52 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus auf der Ritterstraße gerufen.

Mehrere Anrufer hatten sich bei der Leitstelle gemeldet und von einem ausgedehnten Feuer mit starker Rauchentwicklung gesprochen.

Als die Einsatzkräfte in der Ritterstraße eintrafen, bot sich ihnen ein dramatisches Bild: Mehrere Personen, die massiv von Rauch bedroht waren, machten sich auf dem Balkon der Brandwohnung bemerkbar.

Nachbarn und zuerst eingetroffene Polizeibeamte hatten bereits erste Rettungsmaßnahmen mit handelsüblichen Leitern eingeleitet. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr unterstützten die Einsatzkräfte diese.

Allerdings hatte das Feuer schon auf Teile des Dachstuhls übergegriffen, weshalb ein Außenangriff über zwei Drehleitern gestartet wurde. Zudem bekämpften mehreren Trupps mit Atemschutz den Brand im Inneren.