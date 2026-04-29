Dramatische Rettung: Kleinkind stürzt in Neckar, Mutter und Zeuge springen hinterher

Lauffen am Neckar - Einen Schockmoment erlitt wohl eine junge Mutter am Dienstagnachmittag in Lauffen am Neckar nahe Heilbronn. Als ihr Kleinkind in den Neckar fällt, springt sie hinterher und muss im Anschluss selbst gerettet werden.

Der Spielplatz befindet sich unmittelbar am Neckar mit seiner teils starken Strömung. © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Gegen 15.30 Uhr nahm das Unglück seinen Lauf, als das zweijährige Kind plötzlich von einem Spielplatz in der Kneippstraße in Richtung des Neckarufers rannte. Bevor jemand eingreifen konnte, fiel das Kleinkind in den Fluss.

Die 23-jährige Mutter reagierte sofort und sprang hinterher. Ein aufmerksamer Mann, der sich auch auf dem Spielplatz aufhielt, handelte ebenfalls geistesgegenwärtig. Er schaffte es schließlich, das Kind aus dem Wasser zu ziehen, wie die Polizei berichtete.

Während der Zweijährige gerettet war, musste die Mutter von der alarmierten Feuerwehr mit einem Boot aus dem Neckar geborgen werden.

Mutter und Kind wurden nach der Bergung zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.