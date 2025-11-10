Dramatische Rettungsaktion: Zwei Kinder bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Rietheim-Weilheim - Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Rietheim-Weilheim (Kreis Tuttlingen) hat am Sonntagabend einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst. Bei dem Brand wurden zwei neun Jahre alte Kinder schwer verletzt.

Die Kinder wurden aus der stark verrauchten Wohnung gerettet. © Hanser/swd-medien/dpa

Gegen 19.30 Uhr brach das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache in einer Wohnung im Erdgeschoss aus, wie die Polizei mitteilte. Aufmerksame Bewohner des Hauses verständigten die Einsatzkräfte. Schnell kam es zu einer starken Rauchentwicklung.

Die herbeigeeilte Feuerwehr leitete umgehend eine umfangreiche Evakuierungsaktion ein, bei der mehrere Dutzend Bewohner aus dem Gebäude gerettet wurden.

Bei den Rettungsmaßnahmen fanden die Einsatzkräfte die beiden schwer verletzten Kinder. Sie hatten Rauchgasvergiftungen erlitten und wurden nach der Erstversorgung per Rettungshubschrauber sowie Rettungswagen in Spezialkliniken gebracht.

Drei weitere erwachsene Bewohner erlitten ebenfalls leichte Rauchgasvergiftungen. Auch sie wurden zur Weiterversorgung in Krankenhäuser gebracht.