Dramatischer Brand: Jede Hilfe kommt zu spät - Feuerwehr kann Hausbesitzer nur noch tot bergen

Schalksmühle - Bei einem Wohnungsbrand in Schalksmühle (Märkischer Kreis) ist ein 90-Jähriger am Montag ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen erlitten teils schwere Verletzungen.

Dichter Rauch stieg am Montagnachmittag aus dem brennenden Haus empor. © Markus Klümper/-/dpa

Nach Angaben der Polizei war das Feuer in dem Wohnhaus in der Hälverstraße am Montagnachmittag ausgebrochen.



Demnach waren drei Handwerker gegen 17 Uhr zufällig an dem Gebäude vorbeigekommen und hatten den Rauch und die Flammen bemerkt, woraufhin sie sofort die Haustür aufbrachen und versuchten, weiter in das Haus vorzudringen.

Aufgrund des vorangeschrittenen Brandes war dies jedoch nicht mehr möglich, hieß es weiter. Die hinzugezogene Feuerwehr konnte den 90-jährigen Hausbesitzer nur noch tot bergen.

Weitere Personen hätten sich nicht in den Räumlichkeiten aufgehalten, allerdings erlitten vier weitere Personen Verletzungen - zwei von ihnen schwere, so die Polizei. Es habe sich dabei um drei Familienangehörige und einen Nachbarn gehandelt.