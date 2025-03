Dramatischer Einsatz: Feuerwehr rettet Kinder aus brennendem Hochhaus

Bergisch Gladbach - Die Feuerwehr in Bergisch Gladbach ( NRW ) ist am Mittwoch zu einem dramatischen Einsatz ausgerückt, nachdem in einem Hochhaus ein Feuer ausgebrochen war. Die Kameraden retteten unter anderem zwei Kleinkinder ins Freie. Mehrere Menschen, darunter auch ein Feuerwehrmann, wurden verletzt.

Wegen der zahlreichen Notrufe rückte die Feuerwehr daraufhin mit einem Großaufgebot zur Einsatzstelle aus und sah schon von Weitem eine große Rauchwolke, die über dem Gebäude emporstieg. Als die Kräfte an dem Hochhaus eintrafen, zündete der Brandrauch durch, woraufhin der Balkon und die dazugehörige Wohnung plötzlich in Vollbrand standen.

Die Kameraden waren nach eigenen Angaben am Morgen gegen 7.38 Uhr zu einem Wohnpark an der Mülheimer Straße im Stadtteil Gronau alarmiert worden, nachdem mehrere Nachbarn Rauch auf einem Balkon im sechsten Obergeschoss eines dortigen Hochhauses erblickt hatten.

Für zwei Familien mussten durch die Stadt Bergisch Gladbach Notunterkünfte bereitgestellt werden. © Feuerwehr Bergisch Gladbach

Weniger Glück hatten andere Bewohner des Hauses: Die Retter brachten neben einer schwer verletzten Person auch vier weitere Leichtverletzte aus dem Gebäude. Zudem habe auch eine Feuerwehrkraft leichte Blessuren davongetragen.

Weitere 55 Menschen wurden unterdessen unverletzt in einem benachbarten Autohaus von Rettungskräften betreut.

Bei dem Feuer wurden neben der Brandwohnung noch vier weitere Wohnungen durch die Flammen, den Rauch und das Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen. Alle fünf seien vorübergehend unbewohnbar. "Für zwei Familien mussten durch die Stadt Bergisch Gladbach Notunterkünfte bereitgestellt werden", schilderte der Sprecher.

Obwohl die Kameraden das Feuer bereits gegen 8.30 Uhr unter Kontrolle hatten, dauerten die Löscharbeiten bis in die Mittagsstunden an. Die Mülheimer Straße blieb währenddessen zwischen der Gierather Straße und der Damaschkestraße voll gesperrt, was zu erheblichen Einschränkungen im Berufsverkehr in der Innenstadt führte.

Etwa 100 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst in Bergisch Gladbach waren im Einsatz. Auch die Polizei war mit zahlreichen Beamten vor Ort und beschlagnahmte den Brandort nach den Löscharbeiten. Zur möglichen Brandursache ist demnach noch nichts bekannt.