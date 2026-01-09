Drei Männer retten Senioren mit Klopfen aus brennendem Haus

Volkertshausen - Am Donnerstag wurden drei Männer auf ein brennendes Haus in Volkertshausen aufmerksam und handelten geistesgegenwärtig.

Die Männer riefen die Feuerwehr und alarmierten die Bewohner. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

In der Hauptstraße wurde wahrscheinlich durch einen technischen Defekt ein Dachstuhlbrand ausgelöst, teilt die Polizei mit.

Gegen 9 Uhr bemerkten Passanten Rauch aus dem Dach und einem Fenster aufsteigen und verständigten die Feuerwehr.

Da die Klingel nicht funktionierte, klopften sie so laut, sodass die beiden Bewohner (73 und 77) darauf aufmerksam wurden und das Haus unverletzt verlassen konnten.