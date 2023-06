Dreiste Einbrecher fackeln Bienenstock ab: Fast alle Tiere sterben

Die Täter stiegen in das umzäunte Gelände einer Firma im Landkreis Bad Kreuznach ein und setzten den Bienenstock in Brand. Dann verschwanden sie wieder.

Von Marc Thomé

Langenlonsheim - In Langenlonsheim (Landkreis Bad Kreuznach) in Rheinland-Pfalz haben unbekannte Täter am frühen Morgen des heutigen Samstags einen Bienenstock auf einem Firmengelände komplett abgefackelt.

Die Feuerwehr konnte das Feuer zwar schnell löschen, aber nicht verhindern, dass der Bienenstock vollständig zerstört wurde. © Polizeidirektion Bad Kreuznach Die Hintergründe der Tat sind dabei noch vollkommen unklar. Deshalb hoffen die Ermittler nun auf Hinweise von Zeugen. Ein Sprecher der Polizei in Bad Kreuznach schilderte, was bisher bekannt ist. So wurde gegen 3.15 Uhr am frühen Samstagmorgen ein Feuer auf dem umzäunten Gelände der Schulz Farben- und Lackfabrik GmbH in der Straße An der Altnah gemeldet. Die angerückte Freiwillige Feuerwehr aus Langenlonsheim stellte dann fest, dass die Flammen von einem auf dem Gelände aufgestellten Bienenstock herrührten. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Allerdings war da der Bienenstock bereits vollständig abgebrannt und fast alle Tiere verendet. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.