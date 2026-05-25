Dritter Brand in kurzer Zeit: Bewohner und Katze aus Wohnhaus gerettet

Karlsruhe - Zum dritten Mal in Folge hat es in einem Mehrfamilienhaus in Karlsruhe gebrannt. Das Treppenhaus sei am Sonntagabend komplett verraucht gewesen, teilte die Feuerwehr mit.

Die Einsatzkräfte rückten per Großeinsatz in die Yorckstraße in Karlsruhe aus. © Andreas Penschok / EinsatzReport24

Die Einsatzkräfte mussten gegen 20.42 Uhr acht Bewohner sowie eine Katze aus dem Gebäude retten. Eine Frau wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Feuerwehrleute löschten den Brand im Keller des Hauses.

Nach Angaben der Polizei ist es bereits der dritte Brand binnen eines halben Jahres in dem Wohnhaus. Bereits im November war die Feuerwehr zweimal zu dem Haus ausgerückt.

Zuerst hatte ein Rollstuhl im Eingangsbereich in Flammen gestanden. Einen Tag später brannten vier Autoreifen im Keller.