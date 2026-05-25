Schock auf Weg zum Flughafen: Familienauto fackelt auf A5 ab

Weinheim - Glück im Unglück hatte eine Familie in der Nacht auf Sonntag: Auf dem Weg zum Flughafen auf der A5 geriet ihr Fahrzeug während der Fahrt in Brand. Alle Insassen, darunter zwei Kleinkinder, kamen unverletzt davon.

Einsatzort: A5. Die Feuerwehr im Kampf gegen den Brand. © FW Weinheim

Der Vorfall ereignete sich gegen 1.30 Uhr in Fahrtrichtung Frankfurt. Etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Hemsbach brach plötzlich ein Feuer in dem fahrenden Wagen der Familie aus.

Glücklicherweise konnten alle Familienmitglieder das Auto noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte selbstständig und unverletzt verlassen. Als die alarmierte Feuerwehr an der Unfallstelle eintraf, stand das Fahrzeug bereits lichterloh in Flammen.

Ein Atemschutztrupp begann sofort damit den Brand einzudämmen. Unterstützend rückte ein weiterer Atemschutztrupp an, während parallel die Wasserversorgung aufgebaut wurde.

Für die Dauer der ersten Löschmaßnahmen musste die Autobahn in Zusammenarbeit mit der Polizei kurzzeitig komplett gesperrt werden. Nachdem das Feuer erfolgreich bekämpft war, konnte zumindest eine Fahrspur wieder für den Verkehr freigegeben werden, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte.