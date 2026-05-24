Reihenhaus brennt lichterloh: Kind muss ins Krankenhaus

Könnern - Am Samstagmittag brannte es im Salzlandkreis! Die Feuerwehr griff schnell ein, doch der Brand breitete sich aus.

Im Salzlandkreis brannte am Samstag ein Reihenhaus. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Alsleben

Gegen 12.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Obere Gartenstraße in Könnern (Sachsen-Anhalt) alarmiert.

Der Dachstuhl eines Reihenhauses hatte aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen. Zur Brandursache wird ermittelt, teilte das Polizeirevier Salzlandkreis mit.

Zwar konnten die insgesamt 45 Kameraden der Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen, die Flammen schlugen aber dennoch auf ein benachbartes Haus über.

Die Bewohner konnten sich selbstständig aus dem Brandhaus retten. Ein Kind wurde hierbei aber leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.