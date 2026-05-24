Anwohner bei Hausbrand verletzt: Rauch über Solingen, WarnApp schlägt Alarm

Solingen - Großeinsatz für die Feuerwehr Solingen! Ein Wohnhaus im Stadtteil Wald steht in Flammen. Einsatzkräfte können ein Übergreifen des Feuers gerade so verhindern.

In Solingen-Wald hat ein Wohnhaus gebrannt. Das Feuer drohte auf Nachbargebäude überzugreifen. © Tim Oelbermann

Demnach sei die Feuerwehr gegen 11.07 Uhr zu einem vermeintlichen Küchenbrand in der Friesenstraße gerufen worden. Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte eine große Rauchsäule sehen.

Als man eintraf, stellte man direkt fest, dass das zweigeschossige Wohnhaus in Vollbrand befand. Da sich das brennende Haus in einem Hinterhof mit sehr eng angrenzenden Nachbargebäuden befand, drohte das Feuer sich auf weitere Gebäude auszubreiten.

Durch den schnellen Einsatz der Kräfte konnte ein Übergreifen glücklicherweise gerade so noch verhindert und der Brand unter Kontrolle gebracht werden.

Ein Bewohner des Hauses wurde bei Feuer verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt und mit einem Krankenwagen zur weiteren Behandlung in das Klinikum Solingen gebracht.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde eine Meldung über die WarnApp NINA veröffentlicht. Anwohner im Nahbereich wurden gebeten, Fenster und Türen zu schließen.