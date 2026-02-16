Drohneneinsatz: Senior verschwindet aus Pflegeheim und verirrt sich in der Kälte

Fehrbellin - Ein 84-jähriger Pflegeheimbewohner ist in der Nacht zu Montag aus einer Einrichtung verschwunden und bei minus fünf Grad unterwegs gewesen. Dank des schnellen Einsatzes einer Drohne konnte er rechtzeitig gefunden und gerettet werden

Mit einer Drohne konnte der Senior (84) gefunden werden. (Symbolfoto) © Silas Stein/dpa

Das Pflegepersonal hatte den Mann am späten Sonntagabend vermisst und zunächst vergeblich das Gelände abgesucht.

Die Polizei Neuruppin startete Suchmaßnahmen und forderte gegen 23 Uhr die Drohneneinheit der Feuerwehr des Landkreises Ostprignitz-Ruppin an.

Kurz nach Mitternacht entdeckte die Drohne den Senior am Boden liegend in der Nähe des Pflegeheims.