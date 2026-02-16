Flammen-Inferno im Erzgebirge: Verheerender Wohnhaus-Brand
Grünhain-Beierfeld - Feuerwehreinsatz im Erzgebirge! Ein Großbrand hat in der Nacht zum Montag großen Schaden an einem Wohnhaus im Grünhainer Ortsteil Waschleithe angerichtet.
Kurz nach Mitternacht war Rauch aus dem Gebäude in der Hinterdorfer Straße gemeldet worden, woraufhin die Feuerwehren aus Grünhain, Beierfeld, Waschleithe und Schwarzenberg ausrückten.
Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich das Feuer bereits massiv ausgebreitet. Hohe Flammen schlugen aus dem Dach.
Nach ersten Informationen der Polizei wurde bei dem Brand niemand verletzt. Offenbar war das Feuer im Keller des Fachwerkhauses ausgebrochen.
Weitere Einsatzkräfte aus Bernsbach, Raschau, Sosa und Bad Schlema wurden angefordert, um den Löscheinsatz zu unterstützen.
Circa 70 Feuerwehrleute brachten die Flammen unter Kontrolle und verhinderten ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude. Die Löscharbeiten werden sich voraussichtlich noch über einige Stunden hinziehen.
Zur Ursache des Feuers laufen die Ermittlungen, ein Experte der Polizei wird am Montag den Brandort untersuchen.
Titelfoto: Niko Mutschmann