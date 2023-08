11.08.2023 06:54 Großbrand in einem Kinderheim: Zahlreiche Feuerwehrleute im Einsatz

In Düren ist es am gestrigen Donnerstagnachmittag zu einem Brand in einem Kinderheim gekommen.

Von Florian Fischer

Demnach rückte die Feuerwehr gegen 16.15 Uhr in den Dürener Osten aus, wo Anrufer einen Gebäudebrand meldeten. Als die Einsatzkräfte eintrafen, loderten die Flammen und Rauch aus mehreren Fenstern im zweiten Obergeschoss. Glücklicherweise konnten alle Personen in dem Heim das Haus selbstständig verlassen, sodass es keine Verletzten gab. Feuerwehreinsätze Feuerwehreinsatz auf A4: Gasaustritt an Tankstelle, Raststätte gesperrt Die Feuerwehr versuchte unter Atemschutz durch das Gebäude, als auch über eine Drehleiter von außen, den Brand unter Kontrolle zu bringen, was auch schnell geschah. Dennoch mussten weitere Einheiten aufgrund der Größe des Feuers nachalarmiert werden. Anschließend durchsuchten die Einsatzkräfte das Kinderheim nochmals nach Personen, doch die Angaben bestätigten sich, dass sich keine Menschen mehr in dem Haus befanden. Somit konnte die Feuerwehr damit anfangen, dass Gebäude umfangreich zu entlüften. Nach zwei Stunden war der Brand gelöscht, die Etage entraucht und die Aufräumarbeiten beendet. Insgesamt waren 46 Feuerwehrleute im Einsatz.

Titelfoto: Feuerwehr Düren