Dunkle Rauchwolke über Potsdam: Gartenlaube in Brand geraten

Potsdam - In Potsdam ist am Dienstagnachmittag eine Gartenlaube in Brand geraten. Der Besitzer wurde dabei leicht verletzt.

Die Feuerwehr konnte den Brand in Potsdam löschen. © Julian Stähle

Wie die Polizei mitteilte, meldeten Zeugen gegen 16.30 Uhr eine dunkle Rauchwolke auf Hermannswerder, die bereits aus Richtung der Potsdamer Innenstadt weithin sichtbar war.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Eigentümer in seiner Gartenlaube einen Kamin oder Ofen angefeuert und das Grundstück kurzzeitig verlassen. In dieser Zeit griff das Feuer offenbar vom Ofen auf die Laube über.

Als der Mann versuchte, den Brand selbst zu löschen, verletzte er sich leicht. Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort ambulant.

Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen. Durch das Feuer wurde neben einer Hecke auch die angrenzende Hütte des Nachbarn beschädigt.