Zwei Autos brennen in einer Nacht: Riesen-Schaden!

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In der Nacht von Freitag auf Samstag musste die Feuerwehr im Landkreis Harz gleich zweimal ausrücken. Der Grund: Unbekannte hatten Autos angezündet.

Von Lena Schubert

Wernigerode/Osterwieck - In der Nacht von Freitag auf Samstag musste die Feuerwehr im Landkreis Harz gleich zweimal ausrücken. Der Grund: Unbekannte hatten Autos angezündet.

Im Landkreis Harz brannten in der Nacht mehrere Autos.
Im Landkreis Harz brannten in der Nacht mehrere Autos.  © Polizeirevier Harz

Zuerst wurden die Kameraden in die Straße "Unter den Zindeln" nach Wernigerode (Sachsen-Anhalt) gerufen: Ein Elektroauto der Marke Hyundai brannte dort lichterloh.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand, der sich hauptsächlich auf den Vorderbereich konzentrierte, schnell löschen.

Der Energiespeicher des Elektroautos wurde scheinbar nicht beschädigt, auch wurde niemand verletzt, teilte das Polizeirevier Harz mit.

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Es entstand Sachschaden von rund 50.0000 Euro!

Doch damit nicht genug: Nur knapp 25 Kilometer entfernt, im Tulpenweg in Osterwieck, hatte auch ein Auto Feuer gefangen, ebenfalls von der Marke Hyundai. Hier belief sich der Schaden auf etwa 15.000 Euro.

In Wernigerode wurde ein Elektroauto schwer beschädigt.
In Wernigerode wurde ein Elektroauto schwer beschädigt.  © Polizeirevier Harz

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Sachdienliche Hinweise zu den Bränden erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674-293 oder über das elektronische Polizeirevier.

Titelfoto: Bildmontage: Polizeirevier Harz

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