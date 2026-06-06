Zwei Autos brennen in einer Nacht: Riesen-Schaden!

Wernigerode/Osterwieck - In der Nacht von Freitag auf Samstag musste die Feuerwehr im Landkreis Harz gleich zweimal ausrücken. Der Grund: Unbekannte hatten Autos angezündet.

Im Landkreis Harz brannten in der Nacht mehrere Autos. © Polizeirevier Harz

Zuerst wurden die Kameraden in die Straße "Unter den Zindeln" nach Wernigerode (Sachsen-Anhalt) gerufen: Ein Elektroauto der Marke Hyundai brannte dort lichterloh.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand, der sich hauptsächlich auf den Vorderbereich konzentrierte, schnell löschen.

Der Energiespeicher des Elektroautos wurde scheinbar nicht beschädigt, auch wurde niemand verletzt, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Es entstand Sachschaden von rund 50.0000 Euro!

Doch damit nicht genug: Nur knapp 25 Kilometer entfernt, im Tulpenweg in Osterwieck, hatte auch ein Auto Feuer gefangen, ebenfalls von der Marke Hyundai. Hier belief sich der Schaden auf etwa 15.000 Euro.