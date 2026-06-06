Tiefgarage brennt: Hotel muss evakuiert werden

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Rauch, Sirenen und Evakuierung: Ein Feuer in einer Tiefgarage legt ein Hotel lahm. Auch eine Feiergesellschaft war betroffen.

Von Daniel Mollitor 

Königswinter (Nordrhein-Westfalen) - Ein Brand in einer Tiefgarage hat einen Großeinsatz in einem Hotel in Königswinter ausgelöst.

Ein Feuer in einer Tiefgarage in Königswinter hat für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. (Symbolbild)
Ein Feuer in einer Tiefgarage in Königswinter hat für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. (Symbolbild)  © Carsten Rehder/dpa

Das Hotel musste am Nachmittag evakuiert werden, wie die Polizei Bonn mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet aus zunächst ungeklärter Ursache ein Auto in einer Tiefgarage unter dem Hotelgebäude in Brand. Zu verletzten Personen lagen zunächst keine Angaben vor.

Feuerwehren aus Königswinter und Bad Honnef waren nach Angaben der Feuerwehr Bad Honnef mit etwa 100 Einsatzkräften vor Ort. Es kam zu starker Rauchentwicklung.

Die Polizei sperrte die Zufahrten zum Hotel ab, wie es hieß. Gäste und Mitarbeiter mussten das Gebäude verlassen. 

Unter den Betroffenen befand sich auch eine größere Feiergesellschaft. Die Löscharbeiten sind laut Feuerwehr abgeschlossen.

Titelfoto: Carsten Rehder/dpa

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