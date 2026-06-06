Auto fängt Feuer: Roller, Garage und Wohnhaus in Flammen
Rettenberg - Im schwäbischen Landkreis Oberallgäu ist am Freitag ein Garagenbrand auf ein Wohnhaus übergegriffen. Drei Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen.
Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam es gegen 14.50 Uhr im Kirchbichl in Rettenberg zu dem Einsatz, nachdem die Anwohner zuerst erfolglos versuchten, das Feuer selbst zu löschen.
"Kurze Zeit später, bei Eintreffen einer Streifenbesatzung der PI Immenstadt, befand sich die Garage bereits im Vollbrand", gab das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West bekannt.
Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass die Flammen über ein Vordach auf das danebenliegende Einfamilienhaus übergriffen und sich bis in den Dachstuhl ausbreiteten.
Ein erneutes Ausbreiten auf ein Nachbarhaus allerdings konnte gestoppt werden.
Drei Personen wurden wegen einer leichten Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt.
Insgesamt waren rund 110 Einsatzkräfte vor Ort. Die Polizei schätzt den Brandschaden bislang auf mindestens 160.000 Euro. Hinweise auf Brandstiftung gibt es nach derzeitigem Stand nicht. Die Ursache ist noch unklar.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa