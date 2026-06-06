Auto fängt Feuer: Roller, Garage und Wohnhaus in Flammen

Rettenberg - Im schwäbischen Landkreis Oberallgäu ist am Freitag ein Garagenbrand auf ein Wohnhaus übergegriffen. Drei Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen.

Bei dem Brand in Rettenberg wurden eine Garage, ein Auto und ein Roller komplett zerstört. Auch der Dachstuhl eines Wohnhauses wurde beschädigt. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam es gegen 14.50 Uhr im Kirchbichl in Rettenberg zu dem Einsatz, nachdem die Anwohner zuerst erfolglos versuchten, das Feuer selbst zu löschen.

"Kurze Zeit später, bei Eintreffen einer Streifenbesatzung der PI Immenstadt, befand sich die Garage bereits im Vollbrand", gab das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West bekannt.

Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass die Flammen über ein Vordach auf das danebenliegende Einfamilienhaus übergriffen und sich bis in den Dachstuhl ausbreiteten.

Ein erneutes Ausbreiten auf ein Nachbarhaus allerdings konnte gestoppt werden.

Drei Personen wurden wegen einer leichten Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt.