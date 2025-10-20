Ehemaliger Einkaufsladen in Brand gesetzt: Polizei sucht Täter

Borna - Gleich zweimal brannte am Samstag ein leer stehender Einkaufsmarkt in Borna bei Leipzig . Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Die Freiwilligen Feuerwehren Borna und Zedtlitz löschten den Brand. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Gegen 17.20 Uhr rückten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Borna und Zedtlitz in die Altenburger Straße aus.

Vor Ort erwarteten sie bereits dunkle Rauchwolken.

Ersten Erkenntnissen nach mussten Unbekannte vorher in das Gebäude eingebrochen sein und den Brand gelegt haben.

Die Flammen konnten zwar gelöscht werden, zu diesem Zeitpunkt war die Gefahr jedoch noch nicht vorüber.

"Im Rahmen einer durchgeführten Brandwache brach das Feuer an einer Stelle erneut aus und wurde durch die Feuerwehr wiederholt gelöscht", bestätigte Polizeisprecher Moritz Peters.

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.