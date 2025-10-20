Schaden in Millionenhöhe: Lagerscheune mit Saatgut und Stroh abgebrannt

In Egeln ist am Montag eine Scheune in Brand geraten. Sie diente als Lagerplatz für Saatgut, Stroh und Agrarmaschinen. Sie konnte nicht mehr gerettet werden.

Von Robert Lilge

Egeln - In der Nacht auf Montag ist eine Lagerscheune in Egeln (Salzlandkreis) aufgrund eines Feuers komplett zerstört worden.

Die Scheune wird unter Aufsicht der Feuerwehr kontrolliert abbrennen.
Dem Notruf wurde der Brand gegen 0.09 Uhr gemeldet, teilte das Polizeirevier Salzlandkreis mit.

Sofort machten sich die umliegenden Feuerwehren mit insgesamt 65 Einsatzkräften auf den Weg in die Ascherslebener Straße.

Trotz des schnellen Einsatzes und der hohen Anzahl an Kräften konnte das Gebäude nicht mehr gerettet werden.

Deshalb soll das Objekt am Montagmorgen kontrolliert niederbrennen, hieß es.

In der etwa 900 Quadratmeter großen Scheune waren Saatgut und Stroh gelagert. Sie diente auch als Abstellplatz für Agrarmaschinen.

Erst in der vergangenen Woche wurde auf ihrem Dach eine größere Solaranlage verbaut.

Nach den Löscharbeiten soll das Gebäude beschlagnahmt werden, damit weitere Untersuchungen zur Brandursache erfolgen können. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1,5 Millionen Euro geschätzt.

