Feuer bei Recyclingfirma für E-Schrott: Katastrophenschutz warnt Anwohner

Bad Harzburg - In der Nacht auf Sonntag ist in der Nähe von Bad Harzburg ( Landkreis Goslar ) eine Recyclingfirma für Elektroschrott in Flammen aufgegangen.

Das Feuer in der Elektro-Recyclingfirma konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Dabei sollen mindestens zehn Container Feuer gefangen haben, teilte ein Polizeisprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit.

Wenige Stunden später hätte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden können.

Während des Einsatzes wurde für die Anwohner vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) eine Warnmeldung wegen starker Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung ausgerufen.

Fenster und Türen sollten geschlossen werden.