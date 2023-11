Ehemaliges Restaurant in Flammen: Möglicherweise Brandstifter am Werk – Polizei sucht Zeugen

Bitterfeld-Wolfen - Feuerwehreinsatz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld: Ein ehemaliges Restaurant stand am Samstagvormittag in Flammen.

An dem Objekt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Das Gebäude, in dem sich früher das italienische Restaurant "San Lorenzo" befunden hat, stand in Flammen. Dieses begrüßt seine Gäste inzwischen am nur wenige Hundert Meter entfernten Rathausplatz.

Die Kameraden befanden sich ab etwa 11.15 Uhr in der Damaschkestraße im Ortsteil Wolfen im Einsatz, wie die Feuerwehr via Facebook mitteilte. Laut Mitteilung der Polizei vom Sonntag soll das Feuer gegen 10.45 Uhr ausgebrochen sein.

Zunächst war noch unklar, wie es zu dem Feuer kommen konnte, doch Brandstiftung konnte schon am Ort des Geschehens nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und den Brandort für weitere Untersuchungen beschlagnahmt. Zeugen werden daher gebeten, sich zu melden, wenn sie Hinweise zum Brandgeschehen oder sogar mögliche Tatverdächtige haben.

Wendet Euch in diesem Fall bitte unter der Rufnummer 03493/3010 oder per Mail an efst.prev-abi@polizei.sachsen-anhalt.de an das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld.

Erstmeldung vom 11. November 14.10 Uhr, aktualisiert am 12. November 14.04 Uhr