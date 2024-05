Ein Toter und sechs Verletzte bei Wohnhaus-Brand in Darmstadt

Darmstadt - Einen Mann konnte die Feuerwehr nur noch tot aus einer brennenden Wohnung bergen, sechs weitere Menschen wurden durch das Feuer in Darmstadt-Eberstadt am gestrigen späten Dienstagabend verletzt.

Die Feuerwehr war mit 41 Kräften im Einsatz: In Darmstadt-Eberstadt kam es am späten Dienstagabend zu einem Wohnhaus-Brand. © 5VISION.NEWS

Der Wohnhaus-Brand brach gegen 23 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Fritz-Dächert-Weg aus, wie die Polizei in Südhessen in der Nacht zum heutigen Mittwoch mitteilte.

Einsatzkräfte der Feuerwehr waren rasch vor Ort. In der brennenden Wohnung fanden sie den Toten, der Leichnam wurde geborgen.

"Wie die Person ums Leben kam, können wir derzeit noch nicht sagen", ergänzte ein Polizeisprecher. Sechs weitere Hausbewohner seien durch den Brand verletzt worden. Sie alle seien vom Rettungsdienst in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht worden.

Unterdessen wurde der Brand in den Mehrfamilienhaus in Darmstadt-Eberstadt erfolgreich gelöscht. An dem Einsatz waren 41 Feuerwehr-Kräfte mit acht Einsatzfahrzeugen beteiligt.