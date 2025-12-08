Ein Verletzter und 250.000 Euro Schaden: Asylunterkunft abgefackelt

Nach einem Feuer müssen mehrere Bewohner ihre Unterkunft verlassen. Was die Polizei bislang schon weiß.

Von Daniel Wieland Wangen im Allgäu - Rund 250.000 Euro Schaden hat ein Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Wangen im Allgäu (Landkreis Ravensburg) verursacht.



In Wangen im Allgäu, im Südosten Baden-Württembergs, ist eine Container-Unterkunft abgebrannt. (Symbolfoto) © Lena Lachnit/dpa Das Feuer sei aus bislang unklaren Gründen in einem Zimmer ausgebrochen, teilte die Polizei mit.

Die Feuerwehr löschte die Flammen. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa