Ein Verletzter und 250.000 Euro Schaden: Asylunterkunft abgefackelt

Nach einem Feuer müssen mehrere Bewohner ihre Unterkunft verlassen. Was die Polizei bislang schon weiß.

Von Daniel Wieland

Wangen im Allgäu - Rund 250.000 Euro Schaden hat ein Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Wangen im Allgäu (Landkreis Ravensburg) verursacht.

In Wangen im Allgäu, im Südosten Baden-Württembergs, ist eine Container-Unterkunft abgebrannt.

Das Feuer sei aus bislang unklaren Gründen in einem Zimmer ausgebrochen, teilte die Polizei mit.

Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Ein Mensch sei Polizeiaussagen zufolge dabei leicht verletzt worden.

Die Container-Unterkunft mit 21 gemeldeten Menschen sei nicht mehr bewohnbar. Weitere Details gab es bislang keine.

