Ein Verletzter und 250.000 Euro Schaden: Asylunterkunft abgefackelt
Von Daniel Wieland
Wangen im Allgäu - Rund 250.000 Euro Schaden hat ein Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Wangen im Allgäu (Landkreis Ravensburg) verursacht.
Das Feuer sei aus bislang unklaren Gründen in einem Zimmer ausgebrochen, teilte die Polizei mit.
Ein Mensch sei Polizeiaussagen zufolge dabei leicht verletzt worden.
Die Container-Unterkunft mit 21 gemeldeten Menschen sei nicht mehr bewohnbar. Weitere Details gab es bislang keine.
Titelfoto: Fotomontage: Lena Lachnit/dpa//Jens Büttner/dpa