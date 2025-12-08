Kleinkind hängt mit Fingern fest und wird mit Teil von Sitzbank in Klinik gebracht

Mainz - Ein in Not geratenes Kleinkind löste am Sonntagnachmittag einen Einsatz von Feuerwehr , Polizei und Rettungsdienst am Mainzer Hauptbahnhof aus.

Alarm am Mainzer Hauptbahnhof: Ein Kleinkind wurde von der Feuerwehr befreit und im Anschluss vom Rettungsdienst zur Uniklinik gebracht. (Symbolbild) © Montage: Monika Skolimowska/dpa, Matthias Bein/dpa

"An einer Bushaltestelle auf dem Bahnhofsvorplatz war ein Kleinkind mit zwei Fingern durch das Geflecht der Sitzfläche einer Bank gerutscht und konnte diese nicht mehr eigenständig herausziehen", erklärte ein Feuerwehrsprecher.

Angehörige der Bundespolizei waren demnach als erste vor Ort. Sie riefen Feuerwehr und Rettungsdienst hinzu.

In Zusammenarbeit mit den Sanitätern gingen die Feuerwehrleute daran, vorsichtig und unter Wahrung eines Sicherheitsabstandes um die Hand des Kindes herum die aus Edelstahl bestehende Sitzfläche der Bank zu zerschneiden, "sodass das Kind wieder aufstehen konnte", wie es weiter hieß.

Befreit war das Kleinkind damit aber noch nicht: Weiterhin klemmten seine Finger in dem herausgetrennten Teil der Sitzbank fest.