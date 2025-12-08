Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Wohnungsbrand in Lugau

Lugau - Feuer-Alarm am Montagmorgen in Lugau ( Erzgebirge )!

Zahlreiche Feuerwehrleute rückten am Montagmorgen zu einem Wohnungsbrand in Lugau (Erzgebirge) aus. © André März

Gegen 8 Uhr schlug die Warn-App "NINA" Alarm - in der Stadt komme es aufgrund eines Wohnungsbrandes zu einer starken Rauchentwicklung.

Die Feuerwehr bestätigte auf Facebook den Einsatz. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten.

Laut Polizei brach das Feuer in einem Haus an der Erlbacher Straße aus.