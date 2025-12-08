 2.765

Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Wohnungsbrand in Lugau

Feuer-Alarm in Lugau (Erzgebirge) am Montagmorgen! Die Feuerwehr rückte zu einem Wohnungsbrand aus. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.

Lugau - Feuer-Alarm am Montagmorgen in Lugau (Erzgebirge)!

Zahlreiche Feuerwehrleute rückten am Montagmorgen zu einem Wohnungsbrand in Lugau (Erzgebirge) aus.  © André März

Gegen 8 Uhr schlug die Warn-App "NINA" Alarm - in der Stadt komme es aufgrund eines Wohnungsbrandes zu einer starken Rauchentwicklung.

Die Feuerwehr bestätigte auf Facebook den Einsatz. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten.

Laut Polizei brach das Feuer in einem Haus an der Erlbacher Straße aus.

Das Feuer war offenbar im Dachgeschoss ausgebrochen.  © André März

Weitere Informationen zum Brand liegen TAG24 vorerst nicht vor. Auch über Verletzte ist noch nichts bekannt. Der Einsatz läuft aktuell noch.

