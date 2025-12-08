2.765
Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Wohnungsbrand in Lugau
Lugau - Feuer-Alarm am Montagmorgen in Lugau (Erzgebirge)!
Gegen 8 Uhr schlug die Warn-App "NINA" Alarm - in der Stadt komme es aufgrund eines Wohnungsbrandes zu einer starken Rauchentwicklung.
Die Feuerwehr bestätigte auf Facebook den Einsatz. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten.
Laut Polizei brach das Feuer in einem Haus an der Erlbacher Straße aus.
Weitere Informationen zum Brand liegen TAG24 vorerst nicht vor. Auch über Verletzte ist noch nichts bekannt. Der Einsatz läuft aktuell noch.
Titelfoto: André März