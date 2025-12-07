5.720
Fettbrand beim Schmalzkochen: Aufregung am Nikolausabend in Pirna
Pirna - Was war denn am Nikolausabend beim Pirnaer Canalettomarkt los?
In der Küche des Eventlokals "Lange15" an der gleichnamigen Adresse in Pirna hatte dessen 52-jähriger Wirt Griebenschmalz kochen wollen.
Dabei überhitzte das genutzte Fett - und löste so einen verheerenden Fettbrand aus.
Als die Feuerwehr mit fünf Löschfahrzeugen eintraf, quoll bereits dichter Rauch aus dem als Wohnzimmer eingerichteten Laden in Richtung Weihnachtsmarkt.
Ein Teenie (13), der Schmalzkoch und zwei 44-Jährige kamen mit dem Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Sechs Wohnungen darüber und deren gutes Dutzend Bewohner wurden vorsichtshalber evakuiert.
Titelfoto: Daniel Förster