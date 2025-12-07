 5.720

Fettbrand beim Schmalzkochen: Aufregung am Nikolausabend in Pirna

Ein Wirt löste beim Schmalzkochen einen Brand in seiner Gastroküche aus.

Von Erik Töpfer

Pirna - Was war denn am Nikolausabend beim Pirnaer Canalettomarkt los?

In Windeseile legten die Feuerwehrleute eine Wasserversorgung gegen den Fettbrand.
In Windeseile legten die Feuerwehrleute eine Wasserversorgung gegen den Fettbrand.  © Daniel Förster

In der Küche des Eventlokals "Lange15" an der gleichnamigen Adresse in Pirna hatte dessen 52-jähriger Wirt Griebenschmalz kochen wollen.

Dabei überhitzte das genutzte Fett - und löste so einen verheerenden Fettbrand aus.

Als die Feuerwehr mit fünf Löschfahrzeugen eintraf, quoll bereits dichter Rauch aus dem als Wohnzimmer eingerichteten Laden in Richtung Weihnachtsmarkt.

Mit einem zweiten Edelstahl-Topf erstickt ein Feuerwehrmann den Fettbrand.
Mit einem zweiten Edelstahl-Topf erstickt ein Feuerwehrmann den Fettbrand.  © Daniel Förster

Ein Teenie (13), der Schmalzkoch und zwei 44-Jährige kamen mit dem Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Sechs Wohnungen darüber und deren gutes Dutzend Bewohner wurden vorsichtshalber evakuiert.

