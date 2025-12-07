Fettbrand beim Schmalzkochen: Aufregung am Nikolausabend in Pirna

Pirna - Was war denn am Nikolausabend beim Pirnaer Canalettomarkt los?

In Windeseile legten die Feuerwehrleute eine Wasserversorgung gegen den Fettbrand. © Daniel Förster

In der Küche des Eventlokals "Lange15" an der gleichnamigen Adresse in Pirna hatte dessen 52-jähriger Wirt Griebenschmalz kochen wollen.

Dabei überhitzte das genutzte Fett - und löste so einen verheerenden Fettbrand aus.

Als die Feuerwehr mit fünf Löschfahrzeugen eintraf, quoll bereits dichter Rauch aus dem als Wohnzimmer eingerichteten Laden in Richtung Weihnachtsmarkt.